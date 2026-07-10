Ramayana Movie: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹೋನ್ನತ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜುಲೈ 23ರ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೋಟ, ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಭರ್ಜರಿ ಅನಾವರಣ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ, ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. "ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ತವ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬದ್ಧನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ, ತನ್ನ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಅಮರನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಶ್ಯುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ DNEGಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮನ ಜೀವನ, ವನವಾಸ ಮತ್ತು ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡ
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.