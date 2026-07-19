ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕತ್ರಿನಾ: ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ
ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಝಲಕ್
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಳ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೀಡಿವೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಗನ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾಪಾಡಲು ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದರೂ, ಈ ಕ್ಷಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸರಳ ಸಂಭ್ರಮ
ಕತ್ರಿನಾ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಸರಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ
ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ದಂಪತಿ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೆಸರು ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್'ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ವಿಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೆರ್ಗಿಲ್ನಿಂದ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ
ಕತ್ರಿನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕತ್ರಿನಾರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಚಿತ್ರ
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ 'ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯ 'ಲವ್ & ವಾರ್' ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ 'ಮಹಾವತಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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