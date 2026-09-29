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- ಆಟೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭೇಟಿ
ಆಟೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭೇಟಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಸೋಮನಾಥಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ನಡೆಸಿದರು.
ತಲೈವಾ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷ್
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಧರ್ಮನ್' (Dharman) ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಸೋಮನಾಥಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಲೈವಾರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್!
ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ರಜನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತ 'ಬಾಬಾ' ಶೈಲಿಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್
ಇದೇ ವೇಳೆ.. ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಧರ್ಮನ್’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜಟ್ಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಕೆಲಕಾಲ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿತು. ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಟ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭವ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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