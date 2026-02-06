- Home
- Entertainment
- ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಆ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಆ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
Rachita Ram de glamour look: ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ರಚ್ಚು..
‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ (Rachita Ram)ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚ್ಚು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆರು ಸಿನಿಮಾ
‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ 1 ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಚ್ಚು
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ರಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವಿಲು ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ವಾರ್ ಧರಿಸಿರುವ ರಚಿತಾ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ರಚ್ಚು ನವಿಲು ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ವಾರ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ರಚ್ಚು
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿತಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಚ್ಚು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಇಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.
ಕನಕಪುರದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತೇನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ರಚಿತಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕನಕಪುರದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತೇನೆಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಎದುರೇ ರಚ್ಚು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಚ್ಚು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ, ಡಿ ಗ್ಲಾಮ್ ಲುಕ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.