ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು?
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿಯರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸೇಥ್. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
'ವೇದಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಾ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮನಗೆದ್ದರು. 'ರೆಬೆಲ್', 'ವಾಂಟೆಡ್', 'ನಿಪ್ಪು', 'ಮಿರಪಕಾಯ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು. 2012ರ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ದೀಕ್ಷಾ ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
