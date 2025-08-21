- Home
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್: ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೈತ್ರಿ ಮೇಕರ್ಸ್
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೊರಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮಧ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿದೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. “#PrabhasHanu ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಲವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಲೀಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1940ರ ದಶಕದ ಕಥೆ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಪ್ರಭಾಸ್ ಹನು’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫೌಜಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. 1940ರ ದಶಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಇಮಾನ್ವಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನು ರಾಘವಪೂಡಿ. “ಸೀತಾ ರಾಮಂ” ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಸಂಗೀತವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶಾಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಈ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ.. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಲೀಕ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಾರುತಿ ಜೊತೆ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.