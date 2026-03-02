- Home
- ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಟ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಫ್' ಅನುಭವಿಸಿದ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿದ್ದ 6 ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
17
Image Credit : X
ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ಲಾಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27
Image Credit : Asianet News
ಚಕ್ರಂ
ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಕ್ರಂ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಸಿನ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
37
Image Credit : Asianet News
ಪೌರ್ಣಮಿ
ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರ್ಣಮಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿ ನಾಯಕಿಯರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
47
Image Credit : Youtube/mango music
ಯೋಗಿ
ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿ.
57
Image Credit : Asianet News
ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ.
67
Image Credit : instagram
ಆದಿ ಪುರುಷ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಿತ್ರ 'ಆದಿಪುರುಷ್'. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ರಾವತ್ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಳಪೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಪಾತ್ರಗಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
77
Image Credit : our own
ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
