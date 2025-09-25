- Home
- Entertainment
- News
- ಶೆಫಾಲಿ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ, ಸಾಯುವ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು..ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪತಿ ಪರಾಗ್
ಶೆಫಾಲಿ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ, ಸಾಯುವ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು..ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪತಿ ಪರಾಗ್
Shefali Jariwala Rumors: ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಈಗ ಅವರ ಪತಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಶೆಫಾಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಪತಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಕಾಂಟ ಲಗಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಜೂನ್ 27, 2025 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಫಾಲಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶೆಫಾಲಿ ಸಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಶೆಫಾಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಪತಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್, ಶೆಫಾಲಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಶೆಫಾಲಿ ಇತರರಂತೆ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಕಾಲಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪರಾಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಶೆಫಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ IV ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಸಾಯುವ ದಿನ
ಸಾಯುವ ದಿನ ಶೆಫಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದಳು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಳು.
ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣುವ ರಹಸ್ಯ
ಶೆಫಾಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಾಗ್ ಹೇಳಿದರು . ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಚೈನೀಸ್
ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಉಪವಾಸ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲ, ಅಪಸ್ಮಾರ
ಖಿನ್ನತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪರಾಗಿ, ಶೆಫಾಲಿ ಅಪಸ್ಮಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2007-08 ರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪರಾಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೆಫಾಲಿಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.