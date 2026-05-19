'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಟನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?

ಮೇ 18ರಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಡವರಿಸಿದ್ದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, 'X' ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, 'ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು' ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಹಜ, ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ' ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಂದು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.