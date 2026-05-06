Vijay Sangeetha Divorce: ವಿಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದ್ರಾ ಸಂಗೀತಾ?
Vijay Sangeetha divorce case truth: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಷ್ಟೇ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರಿಶಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ, ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಿಜಯ್- ಸಂಗೀತ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಅಂದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಗೀತ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿ..?
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗೀತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
