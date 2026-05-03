ನಯನತಾರಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕಾಜಲ್: 25 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ನಟನಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ರು!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ NBK 111 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
NBK 111 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ನಾಯಕಿ ಚೇಂಜ್!
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ NBK 111ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
NBK ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು?
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ. ಮೇ 2026ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜೋಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜಾಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 'ವೀರ ಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಬಹುದು.
