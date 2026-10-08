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- Nana Patekar Net Worth: 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿವರೆಗೆ..! ಆದ್ರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ
Nana Patekar Net Worth: 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿವರೆಗೆ..! ಆದ್ರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ
Nana Patekar Net Worth : ಬರೀ 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುಮಾಡಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (75) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಿಧನ: ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (75) ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದ ಡೋನಾ ಪೌಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಕೋ-ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 35 ರೂ. ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಜರ್ನಿ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಚುನಾಭಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ 35 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು 1998ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟವೇ ಅವರನ್ನು ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿತು.
ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟ
ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಪಯಣ ಶುರುಮಾಡಿದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 'ಗಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಆ ನಂತರ 'ಅಂಕುಶ್', 'ಪರಿಂದಾ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಾನಾ
ಹಾಗೆಯೇ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ', 'ಖಾಮೋಶಿ', 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟನಾಗಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ.. ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಾಭದಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 750 ಚದರ ಅಡಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಣೆ ಸಮೀಪದ ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ 27 ಎಕರೆ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್, ಆಡಿ Q5/Q7, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು X6 ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು 2015ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಕರಂದ್ ಅನಾಸ್ಪುರೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' (NAAM Foundation) ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಒಮ್ಮೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದರು ಎಂದು ಲೇಖಕ ರಣಬೀರ್ ಪುಷ್ಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ಪಾಠಶಾಲಾ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೆ, ಆ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 35 ರೂ. ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
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