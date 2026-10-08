ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕ ಮುಂಡ್ಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಕಳ: ಇಂದು ನಿಧನರಾದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಹಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (75) ಅವರಿಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೂ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ:
ಮುಂಡ್ಕೂರು ಆಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಮುಂಬೈನ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹವೇ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಡ್ಕೂರಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಡ್ಕೂರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ 'ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹಾಲ್':
ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 'ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸಭಾಂಗಣ' (Nana Patekar Hall) ಇಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಮುಂಡ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟ
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗೋವಾದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪಣಜಿಯ ಸಮೀಪದ ಡೊನಾ ಪೌಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಪಿಆರ್ ನೀಡಿದರೂ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.