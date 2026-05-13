ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ? ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದ ಮೌನಿ ರಾಯ್!
ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಮೌನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕೊಡಿ
'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್," ಎಂದು ಮೌನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಮದುವೆ
ಮೌನಿ ರಾಯ್, ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೌನಿ ರಾಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಈ ನಟಿ 'ಕಸ್ತೂರಿ', 'ದೇವೋಂ ಕೆ ದೇವ್... ಮಹಾದೇವ್' ಮತ್ತು 'ನಾಗಿನ್' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ನಚ್ ಬಲಿಯೆ 6', 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 7' ಮತ್ತು 'ಜರಾ ನಚ್ಕೆ ದಿಖಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' 'ಗೋಲ್ಡ್', 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ' ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ - ಶಿವ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮೌನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು 'ಟೆಂಪ್ಟೇಶನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಶೋ ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
