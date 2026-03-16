ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಮೌನಿ ರಾಯ್‌ರ 6 ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Mar 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM/imouniroy
ಡಬಲ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಡಬಲ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram@imouniroy
ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಡೋರಿ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳು ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Image credits: INSTAGRAM/imouniroy
ಡೀಪ್ U ಕಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಪ್ 'U' ಶೇಪ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM/imouniroy
ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: INSTAGRAM/imouniroy
ಡೀಪ್ V-ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'V' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಡೋರಿಗಳು ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
Image credits: INSTAGRAM/imouniroy
ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್‌ಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
Image credits: INSTAGRAM/imouniroy
ಪ್ಲೇನ್ ಡೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುವುದಾದರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಡೋರಿ ಇರುವ ಈ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 'U' ಕಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಚಿಂತೆಯೇ? ದೀಪಿಕಾರ ಈ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್! 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್!

ಅಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 7 ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಡಿಪ್ಪಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡಲು ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್