ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ (Surekha Vani) ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತು. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸುರೇಖಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
“ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಅಳಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,” ಎಂದು ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಲನ
ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕೇ? ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸುರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಅವರದು ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರಾವತಿಕಿ ಇನ್ವಾಕ್ಕಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.