ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ ರಾಜಮೌಳಿ: ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಕತೆಯೇನು?
ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹು ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ರಾಜಮೌಳಿ ಆಪ್ತಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿರುವ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್
ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಷ್ಟ
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನಿರಾಳವಾಗಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ವಾರಣಾಸಿ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
