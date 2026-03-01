ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೈ-ಎಂಡ್ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನೈಜ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗಮನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 'ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್' ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಿಹಿರಾ ವಿಶುಯಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರ ಅನಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಿ-ವಿಶುವಲೈಸೇಶನ್, ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಳವಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ತಂಡವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯ. ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಟರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಸಂಕೀರ್ಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಚಕವಾದ ದೃಶ್ಯ' ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೈಜ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ನಾವು ಡೆಮೊ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿ, ಮರುದಿನವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೇಳಿದರು' ಎಂದು ತಂಡವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್
ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ನಗರದ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸೆಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.