ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬೆಡಗಿಯ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್: ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಮಗಳ ಮುಖವಲ್ಲ, ಆದರೆ..
ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾಳ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೈ ಆಟಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಚಾಚಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ, ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್
ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾಳ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಆಟಿಕೆ
ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಂತಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಆಟಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಚಾಚಿದ ಮಗು ಸಾರಾಯಾಳ ಪುಟ್ಟ ಕೈ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಕೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್
ಸದ್ಯ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ವೆಕೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, "ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ
ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾರಾ ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಊಹಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ಅನುಭವಗಳ, ಕಲಿಕೆಯ, ಬದಲಾವಣೆಯ, ವಿಕಾಸದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವರ್ಷ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾರಾ ಮುಂದೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ವ್ವಾನ್' (Vvan) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
