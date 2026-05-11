ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾರಾ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಯ್ತನ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾಗೆ ಕಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಂತೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾರಾ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೂ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಾದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಸಾರಾಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಯಾರಾ, ತನ್ನ ಮಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾಯಾ ಕುತೂಹಲ, ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ಇತರರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಕಲಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತಾದರೂ, ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಾಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು
ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ದಯೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯರಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಇಂದು ತಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.