ತಮ್ಮ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ನರ್ಸ್ಗಳ ಸದ್ಯದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನರ್ಸ್ಗಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ'ದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನರ್ಸ್ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ANI ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸ್ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನರ್ಸ್ಗಳ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ 'ವಿದೇಶಿ ಲುಕ್' ಇರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲುಕ್’
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, "ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನರ್ಸ್ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರಂತೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ಚಳಿಯಿರಲಿ, ಒಂತರಾ ಫಾರಿನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಇಂದಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೂ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಪಿನ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಭಾವ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
‘ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಊಹಿಸಲಾಗದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಡುವೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಕಂಗನಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೌನ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ ಅವರ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯುನೊಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.