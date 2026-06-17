- Home
- Entertainment
- Kamalinee Mukherjee: ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ನಾಗ್ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಾ ಈ ನಟಿ!
Kamalinee Mukherjee: ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ನಾಗ್ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಾ ಈ ನಟಿ!
Kamalinee Mukherjee, ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ
ನಟಿ ಕಮಲಿನೀ ಮುಖರ್ಜಿ 'ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 'ಗೋದಾವರಿ', 'ಗಾಯಂ' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. 'ಜಲ್ಸಾ', 'ಗೋವಿಂದುಡು ಅಂದರಿವಾಡಲೇ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್
ಕಮಲಿನೀ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ಲಿ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮನಗೆದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಮಲಿನೀ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಹಾಟ್
'ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಮಲಿನೀ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್' ಎಂದು ಕಮಲಿನೀ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕಮಲಿನೀ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. 'ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಾಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ, ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕುರಿತ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಕಮಲಿನೀ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಮಲಿನೀ ಮುಖರ್ಜಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ 'ಇವರೇ ನನ್ನ ಪತಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂದು 'ಐ ಲವ್ ಯು' ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. 42 ವರ್ಷದ ಕಮಲಿನೀ ಮುಖರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.