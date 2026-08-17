Rishab Shetty IFFM: ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (IFFM) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ, ಸರಳವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೈಮಗ್ಗದ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ IFFM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ಕುರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯ ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ರಿಷಬ್ ಅವರ ಸರಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಪಂಚೆಗೆ ಜರಿ ಅಂಚು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಲ್ಕ್-ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಐವರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಲುಕ್, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕುರ್ತಾದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಡಭೇರುಂಡವೇ ಹೈಲೈಟ್!
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕುರ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಂಡಭೇರುಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡಭೇರುಂಡವು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಅವರ ಕುರ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ಕಾಣಿಸದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಟನ್ನು ಸಾರುವ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅದ್ಧೂರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಓವರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ರಿಷಬ್ ಅವರ ಲುಕ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿಲೂಯೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಚೆ, ಸರಳ ಕುರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗಂಡಭೇರುಂಡದ ಕಸೂತಿ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಂಟು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಂಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿದೆ.
‘ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತೋರಿಸುವ’ ಬದಲು ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರಿಷಬ್!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಹಜ ರೂಪದಲ್ಲೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಅವರ IFFM ಲುಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ
ಜಾಗತಿಕ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಧೂರಿತನವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.