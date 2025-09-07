ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು!.. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚ್ಬಿಟ್ರು!
ಕಾಜಲ್ಳ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಜರ್ನಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಜೋಲ್
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಜಲ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಅವರು ಹಲವು ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಕೊన్న ಅವಮಾನಗಳು
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!” ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಜರೀ ರೂಮರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ
ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕಾಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು “ಕಾಜಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಜೋಲ್
ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ 1992ರಲ್ಲಿ 'ಬೇಖುದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಷಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಬಾಜೀಗರ್', 'ದಿಲ್ವಾಲೇ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ), 'ಕಭೀ ಖುಷಿ ಕಭೀ ಘಮ್', 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. 'DDLJ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಬೈನ ಮರಾಠಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ತಂದೆ ಸೋಮು ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ತನೂಜ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಹಲ್ಚಲ್'. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 'ಹಲ್ಚಲ್' ನಿಂದ 'ತಾನಾಜಿ' ವರೆಗೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.