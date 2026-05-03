'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪಾತ್ರ 'ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್' ಇದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಅಂತಹ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಾಂಡೆ... ಅವನೊಬ್ಬ 'ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್' ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನ ನೈತಿಕತೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು 'ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್' ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಸ್ಥ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅದೇ ನನಗೆ ಮಾನದಂಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಮಜವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಾರಾಗಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಮುದಸ್ಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವಾಮಿಖಾ ಗಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜ್, ತಿಗ್ಮಾಂಶು ಧುಲಿಯಾ, ಆಯೇಷಾ ರಜಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಣು ರವಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೃಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್. ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರವು 1978ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು.