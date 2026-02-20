- Home
- Entertainment
- ಬದುಕಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ, ನಟಿಸಿದ್ದ 3 ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: 25ಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್
ಬದುಕಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ, ನಟಿಸಿದ್ದ 3 ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: 25ಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್
ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 37 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ 25ರ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಟಿ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ
ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 37 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ 25ರ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಈ ಜಿಯಾ ಖಾನ್. ಇಂದು ಅವರ 38ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ನಟಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ 2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ನಿಶಬ್ಧ್
ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ 2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ನಿಶಬ್ಧ್. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೀಯಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕತೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಘಜನಿ
ನಂತರ ಅವರು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಘಜನಿ ಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುನೀತಾ ಕಲಾಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಯಾ ಪಾತ್ರವು ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯ ಭಾವುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಗಜನಿ 2008 ರ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಹೌಸ್ಫುಲ್
ನಂತರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ದೇವಿಕಾ ಕೆ ಸಮ್ತಾನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ಕೂಡ 2010 ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಿಯಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸಾವು ಕಂಡ ಜಿಯಾ
ಹೀಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸಾವು ಕಂಡರು. ಜೂನ್ 3, 2013 ರಂದು ಅವರು ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಈ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರ ತಾಯಿ ರಬಿಯಾ ಖಾನ್ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳಿಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹುಚ್ಚ..!
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಖುಲಾಸೆ
ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯು ಆಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಚೋಲಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು, ಈತ ಜಿಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನುಮಾನ ಮೀರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನಿಂದ ಶ್ವಾನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.