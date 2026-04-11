ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಆದಾಯ; ಇವರಪ್ಪ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಸಲಿಲ್ಲೇಕೆ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾಡೆಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಡೆಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ
ಮಾಡೆಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ
ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಚೆಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿಯದ್ದು ಜಾಣ ನಡೆ, ಆಕೆಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೋಫಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಲು 180 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6582 ಜನರು 180 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
@AnilYadavmedia1 ಎಂಬವರು ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 180 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6582 ಜನರು 180 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸೋಫಿಯಾ ಸಂಪದಾನೆ 11.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ 12 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಸಹ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ
ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೋಫಿಯಾ ತಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ
ಮುಂದುವರಿದು ಸೋಫಿಯಾ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರು: ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ: 15 ಲಕ್ಷ ಪಾಲೋವರ್ಸ್
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ: ಮುಂಬೈ
ಶಿಕ್ಷಣ: 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್
ತಂದೆ: ಕಸಾಬ್ ಅನ್ಸಾರಿ
ಆದಾಯ: ವಾರ್ಷಿಕ 11.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ
ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದಲೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ಸಾರಿ 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯೊ ಸಂಪದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
मुस्लिम लड़की हिंदुओं की सेलिब्रिटी बन चुकी है 11 लाख कमा रही है लोगों को खुश करके...
नाम- सोफिया अंसारी
Insta - 15 Million Followers
जन्म- Mumbai
शिक्षा - 10th Fail
पिता - कसाब अंसारी
Income - 6309×180= 1135620 रुपये महीने के कमा रही हैं
Sofia Ansari के अब्बा बहुत मशहूर… pic.twitter.com/k1kf0ruHRu
— Ranjan Singh (@RanjanSinghh_) April 2, 2026
