ಗರ್ಭ ಧರಿಸೋಳು, ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವವಳು ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣೇ ಮಗು, ಮರಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ಅದು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ (ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆ). ಈ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡೋದು ಗಂಡು ಕುದುರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.
ಗಂಡಿನ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಸೀ ಹಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗಂಡಿನ 'ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್' (brood pouch) ಎಂಬ ಚೀಲಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿ, ಸುಮಾರು 25-30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನಂತರ ನೂರಾರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚೀಲ, ಇದು ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಡಿಗಳು ಬಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಡು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ ಹೊರಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈಜುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಗನಾತಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿ
ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆ (Seahorse) ಸಿಂಗನಾತಿಡೆ (Syngnathidae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಡಲಜೀವಿ. ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯಂತಹ ಆಕಾರ, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಎಲುಬಿನ ಫಲಕಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವು, ಗಂಡು ಜೀವಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಜುತ್ತವೆ, ಏಕಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ತಲೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಮೂತಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುರಹಿತ ಬಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಗಂಡು ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ (pouch) ಹೆಣ್ಣು ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿ, ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ (seagrass beds) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ:
ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸೀಗಡಿಗಳು, ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ದನೆಯ ಮೂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೀರಲಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಜುವ ಮೀನುಗಳಾಗಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದಲ್ಲಿ (TCM) ಅಸ್ತಮಾ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Australian Geographic ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..