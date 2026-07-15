ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ RC17 ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ RC17 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ತಂಡ ಬೇರೆ ನಟಿಯರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸುಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ 'RC17' ಗಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Ram Charan: ಮಗಳು ಈಗ 'ಅಪ್ಪ' ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಂತಾಳೆ! ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್
Related image2
400 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' OTTಗೆ: ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ?

ನಯನತಾರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಪಾತ್ರವು ಕಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಂಬಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್‌

ಸದ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.