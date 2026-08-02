ಕೌತುಕಗಳ ಆಗರ ಆರ್.ಮಾಧವನ್ 17 ಕೋಟಿಯ ಮನೆ: ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನಾವರಣ- ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು
ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಧ್ಯಾನ ಕೊಠಡಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ತಾರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು
"ಧುರಂಧರ್ 2" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಗ್ನಿಯಾ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿವಾಸವು ನಟನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿರುಚಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿಯಲ್ಲಿ ನಟ 17.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಳಾಂಗಣವು ಸೊಗಸಾದ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಟೆರೇಸ್ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾವಧಾನತೆಗೆ ಒತ್ತು
ಈ ನಿವಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾದ ಧ್ಯಾನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಮುಂಬೈನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಳ, ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ನಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ (Living Room) ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಶಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೋಫಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಉತ್ತಮ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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