Pawan Kalyan House: ಪವನ್ ಮನೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಗಲೆ, ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸುಮಾರು 6,300 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅವರ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ವರೆಗೆ, ಅವರ ಮನೆಗಳು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ.
ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಂಗಲೆ...
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. 6,300 ಚದರ ಅಡಿಯ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆ
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಾಗಿ ಹಲವು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿರುವ ಪವನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಪವನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಿನಿಮಲಿಸಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಮನೆಯು ಸಿನಿಮಾ ನಟನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಯಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಾಪ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಓಟ
ಪವನ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಯಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಬಂಗಲೆಯಾಗಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
