ನಟ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಶೇರ್‌ಶಾ' ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಕು. ನಟ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್‌ನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಕೇಷನ್‌ನ ಹಲವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಬೀಚ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, "11 ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ 2020ರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಸಿದ್ದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸ್ತಾರಾ?

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, 'ಶೇರ್‌ಶಾ' ನಟ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಹೈಂಡ್-ದ-ಸೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಡೆನಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. "ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ?" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿ, ನಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮುಂದೆ 'ವ್ವಾನ್' (Vvan) ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿಯಾರಾ, ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.