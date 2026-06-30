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- Riya Sen: 1 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ, 5 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್! ಆ ವಿವಾದದಿಂದ ನಟಿಯ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಳಾಯ್ತು?
Riya Sen: 1 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ, 5 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್! ಆ ವಿವಾದದಿಂದ ನಟಿಯ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಳಾಯ್ತು?
Riya Sen: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್, ಒಂದು ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಮೂನ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ, ರಿಯಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿವಾದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಯಾರು ಈ ರಿಯಾ ಸೇನ್?
ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಜನವರಿ 24, 1981ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮೂನ್ ಮೂನ್ ಸೇನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಭರತ್ ದೇವ್, ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ರಿಯಾ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, 1991ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ವಿಷಕನ್ಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಿಯಾ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ 1:32 ನಿಮಿಷದ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್!
2005ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅವರದ್ದೇ ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟ ಆಶ್ಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1 ನಿಮಿಷ 32 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರದ್ದೇನಾ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ರಿಯಾ, ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಲು ಆಶ್ಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿವಾದದಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಹೊಡೆತ
ಈ ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿವಾದದ ನಂತರ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನ ವೇಗ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಬಹುತೇಕ ನಾಶವಾದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. 'ರಾಗಿಣಿ ಎಂಎಂಎಸ್: ರಿಟರ್ನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ 2' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತು.
5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು!
2005ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆದ ಈ ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2011ರ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಆಶ್ಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆ
ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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