‘ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ’ಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಜೊತೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್… ಏನ್ ಕಥೆ ಇದು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಬೆಡಗಿ ಅನುಷಾ ರೈ, ‘ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಷ್ಟೋರೆಂಟ್’ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಚಿತರಾದ ಸುಂದರಿ ಅನುಷಾ ರೈ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಡಗಿ ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಷಾ ರೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್
ಅನುಷಾ ರೈ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಾಪ್ಪಾ, ನಟಿ ಯಾಕೆ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಟಿ
ಅಂದ ಹಾಗೇ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಟಿ
ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಕುಂದಾಪುರದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ!! ಉತ್ಸಾಹ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ, ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತುಂಬಾ ಮೋಜು, ಸುಂದರವಾದ ಸೆಟ್, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಈ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಅನುಷಾ ರೈ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಮಲ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ರಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೋಮಲ್ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹಂಪಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
