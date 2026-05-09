ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ 'ಜೆಸ್ಸಿಕಾ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್'. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕೆವಿನ್ ಸ್ಪೇಸಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ 'ಜೆಸ್ಸಿಕಾ' ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ 'ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಗಾರ್ಡ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಹೋಲಿಗಾರ್ಡ್ಸ್' ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಲೌಕಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ ಇದು. ಈ ಇಡೀ ಕಥೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಲಾಡೋ ಓಖೋಟ್ನಿಕೋವ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೋಲಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಗಾ'ದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್'.
ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಗಾರ್ಡ್ಸ್' ಬಣ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, 'ಹೋಲಿಗಾರ್ಡ್ಸ್' ಬಣ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾಳನ್ನು 'ದಿ ಚೋಸನ್ ಒನ್' (ಆಯ್ಕೆಯಾದವಳು) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಾಯಕರ ಮಗಳು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ, ಮಾನವಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆಯ ತಿರುಳು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ದಿಶಾ ಮಾತು
ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ದಿಶಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ, ಗಡಿ ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ."
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿಶಾ 'ಅವಾರಾಪನ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.