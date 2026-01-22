- Home
Comedy Khiladigalu Show Bhuvanesh: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಭುವನೇಶ್ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ ರಕ್ಷಕ್ ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು
ಹಾಸನದ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು
ಭುವನೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಭುವನೇಶ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
ಹುಡುಗರ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಭುವನೇಶ್ ಅವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಶೋಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಗಾಬರಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿಯೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು
ಭುವನೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
