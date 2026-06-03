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ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ: ಪುಷ್ಪ ನಟಿ!

ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
entertainment Jun 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭ

ಅನಸೂಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಟಿ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನಸೂಯ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಅನಸೂಯಾ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು

'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'ಪುಷ್ಪ', 'ಕ್ಷಣಂ', 'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನಸೂಯಾಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಚಿತ್ರದ 'ರಂಗಮ್ಮತ್ತ' ಪಾತ್ರವು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ..

ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನಸೂಯಾ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಸೂಯಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅನಸೂಯಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್

ಅನಸೂಯಾ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳು, ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಸೂಯಾ, ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.

Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

'ಆರ್ಯ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನಸೂಯಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.  ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram/@itsme_anasuya
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ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ

'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. 

Image credits: Instagram/itsme_anasuya
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ಅನಸೂಯಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್

ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: Instagram/itsme_anasuya

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