'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'ಪುಷ್ಪ', 'ಕ್ಷಣಂ', 'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನಸೂಯಾಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಚಿತ್ರದ 'ರಂಗಮ್ಮತ್ತ' ಪಾತ್ರವು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಅನಸೂಯಾ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳು, ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಸೂಯಾ, ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
'ಆರ್ಯ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನಸೂಯಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.
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