ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ, ಮಾಜಿ ನಟಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ದಂಪತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇವರ ಸರಳತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸಂಬಂಧ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಜಿತ್ - ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸುಂದರ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 1999ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಅಮರ್ಕಳಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಸ್ನೇಹವೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇವರದ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶಾಲಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಪತಿ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅನೋಶ್ಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ವಿಕ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

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ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಜಿತ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕನಸಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ ರೇಸ್‌ಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅಜಿತ್‌ಗೆ ಶಾಲಿನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ

ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಶಾಲಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ.