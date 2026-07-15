India Film Censorship: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತದ 'ಹಳಸಲು' ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ನಾಯಕನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಕರನ್ನು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಹೇಳುವುದು 'ಮೂರ್ಖತನ' ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಮಾ, ಭಾರತದ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ.
ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹಳಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೇಶದ ನಾಯಕನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ/ಯುವತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣುವುದು," ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ!
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಗು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಕಟ್ ಆಗದ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'ಅಬ್ಸೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ವರ್ಮಾ, "ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. AI ಟೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೇಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜೋಕ್," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ
"ಈಗಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅದರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕುರುಡು ಮತ್ತು ಕಿವುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯಾಕಾರಕ," ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಳಿದಿರದವರಿಗಾಗಿ, 'ಅಬ್ಸೆಷನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (CBFC) 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 'A' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಿಂಸೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಗ್ನತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.