- Chiyaan Vikram: ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋವರೆಗೆ... ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?
Chiyaan Vikram: ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋವರೆಗೆ... ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದರಿಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟನೇ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್. 'ಎನ್ ಕಾಧಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ
ಬಳಿಕ, ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರ 'ಕಾವಲ್ ಗೀತಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಿ.ಸಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೀರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 'ಸೋಲಿನ ನಾಯಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ
ಆದರೂ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಕ್ರಮ್ 'ಪುದಿಯ ಮನ್ನಾರ್ಗಲ್', 'ಹೌಸ್ಫುಲ್', 'ಉಲ್ಲಾಸಂ' ನಂತಹ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 1990ರ ದಶಕದುದ್ದಕ್ಕೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾ ಅವರ 'ಸೇತು' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. 1999ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸೇತು' ವಿಕ್ರಮ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದ ವಿಕ್ರಮ್
ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಅವರನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ, 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಅಮರಾವತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಕ್ರಮ್.
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?
ಅಜಿತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಕಾದಲನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ, 'ಕಾದಲ್ ದೇಶಂ'ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು 'ಪುದಿಯ ಯುಗಂ'ನಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡ ರಿಚರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಅವರ 'ಗಾಂಧಿ' ಚಿತ್ರದ ತಮಿಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಬೆನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್. ಇಂದು 60ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
