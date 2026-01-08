- Home
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode Update: ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಗುವುದು. ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ
- ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳು ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡು ಎಂದಿದ್ದರು
- ರಘು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಎಂದಿದ್ದರು
- ರಾಶಿಕಾಗೆ ರಘು ತೊಡೆ, ಎದೆ ಬೇಕು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದರು
- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳು ಎಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಂದಿದ್ದು..
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ, ಸೋಂಬೇರಿ, ಮೈಗಳ್ಳ ಎಂದಿದ್ದು
- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ
ಧ್ರುವಂತ್
- ಎಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ
- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋ ಥರ ಮಾತನಾಡಿದರು
- ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂದರು
- ಎಷ್ಟೋ ಆಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು
- ಇವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿವೆ
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
- ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು
- ಸೂರಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು
- ಸೂರಜ್ ಬಂದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು
- ನನಗೆ ಕಂಡರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು
- ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಆಡಿದರು
- ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿದರು
ರಘು
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ
- ಟಾಸ್ಕ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದಂತೆ ರಘು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ಧನುಷ್ ಗೌಡ
- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು
- ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
- ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
- ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು
- ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾರೆ
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾದ ಮಾಡುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
- ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು
- ವಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
- ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು
- ಅಷ್ಟಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ
- ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು
- ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಉಚ್ಛೆ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದರು
