ಆಶಾ ಭೊಸ್ಲೆ 250 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು? ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಸಂಪತ್ತು? ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 200 ರಿಂದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಅಗಾಧ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವರು ಯಾರು?
92ರ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ದಂತಕಥೆ ಆಶಾ
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದೇ 12 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 92 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 92 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕಿ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲಿದೆ.
12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 200 ರಿಂದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಂಡವಾಳವು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80-100 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $80 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $100 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
2002 ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್
2002 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯುಕೆ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 2002 ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಆಶಾಸ್, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಬುಧಾಬಿ, ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭೋಸ್ಲೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಗನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 200 ರಿಂದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಆನಂದ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಜನೈ ಭೋಸ್ಲೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ಆನಂದ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಆಶಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ನಿಧನ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೇಮಂತ್ (2015 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು) ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ (2012 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು) ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ಮಗು ಆನಂದ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಅವರೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
