'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಚಿರು ಅವರನ್ನು ಸರಳ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ
ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಮುಖ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇದು
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿರೇಖಾಳ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ.
ಶಶಿರೇಖಾ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು
ನಂತರ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಮಗಳು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ವರಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶಶಿರೇಖಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಥೆ.
'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ
ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಬೇರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
