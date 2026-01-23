- Home
- Entertainment
- ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಟಾಲ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೀರೋ ನಿತಿನ್ ಅವರಿಂದ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೀರೋ ನಿತಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಕೂಡ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸಹೋದರನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವಿಮರ್ಶೆ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.