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- Amruthadhaare serial Twist: ಅತ್ತ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ- ಇತ್ತ ಪೇಚಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ದೀಪಿಕಾ
Amruthadhaare serial Twist: ಅತ್ತ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ- ಇತ್ತ ಪೇಚಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ದೀಪಿಕಾ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಿಂಚುವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಕಾ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ (Amruthadhaare Serial)ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಳೆಯದೇ ಭೂಮಿಕಾ ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ
ಆಕೆಯ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಕಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ವೈದ್ಯೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾಗೆ ಪೇಚಾಟ
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೀಪಿಕಾಗೆ ಪೇಚಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ ಎಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಮಿಂಚುಗೆ ಅಮ್ಮನ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಆಗದೇ ದೀಪಿಕಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಿಂಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಸ್ತು
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುತೂಹಲ. ಭೂಮಿಕಾ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?
ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಅದೂ ಭೂಮಿಕಾಳಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾಮಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕಾಡುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು?
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೀಪಿಕಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾಳಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ..
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