ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಫ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್' ಎನಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಜಿತ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಲಿನಿ, 'ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಾಲಿನಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡುವಂತೆ ಅಜಿತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವೂ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ, "ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿರುವುದು ಗೌರವ
"ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಫ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿರುವುದು ಒಂದು ಗೌರವ. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.