ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ 'ಎಕೆ ರೇಸಿಂಗ್' ಮೂಲಕ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಟ ವಿಜಯ್ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಹಾದಿಯೂ ಈಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡೇಟಾ ಸಮೇತ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ತುಪ್ಪಾಕ್ಕಿ', 'ಕತ್ತಿ', 'ಮೆರ್ಸಲ್', 'ಸರ್ಕಾರ್', 'ಮಾಸ್ಟರ್', 'ಲಿಯೋ', 'ವಾರಿಸು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು 100 ಕೋಟಿಯಿಂದ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಲಿಯೋ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಜಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ 'ಮಂಕಾಥಾ', 'ವೀರಂ', 'ವೇದಾಲಂ', 'ವಿಶ್ವಾಸಂ', 'ವಲಿಮೈ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. 'ವಿಶ್ವಾಸಂ' ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ವಿಜಯ್ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಸುಮಾರು 6-7 ಚಿತ್ರಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಜಿತ್ ಚಿತ್ರಗಳು 'ಓಪನಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಜಿತ್‌ಗೆ ಇದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಗಮನ

ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಲಾಂಗ್ ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವುದೇ ಸತ್ಯ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.