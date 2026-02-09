ವಿಶಾಲ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಜೋಡಿಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಅವಿನಾಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಫರೀದಾ ಜಲಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಫ್ಶಾನ್' ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ: ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇಂದಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಓ ರೋಮಿಯೋ’ (O’Romeo) ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ 'ಅಫ್ಶಾನ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಫ್ಶಾನ್ ಆಗಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟಾವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಮುಗ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಕಲಾ' (Qala) ಸಿನಿಮಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತೃಪ್ತಿ, "ಅವಳು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾಳೆ... 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ "ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಏಕ್ ಬದ್ದುವಾ ಹೈ ಜೋ ಅಫ್ಶಾನ್ ಕೋ ಲಗಿ ಹೈ..." (ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಶಾಪ ಅಫ್ಶಾನ್ಗೆ ತಗುಲಿದೆ) ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಸಮರ ಗೆದ್ದ 'ಓ ರೋಮಿಯೋ'
ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾರಾ ಅವರ ಮಗಳು ಸನೋಬರ್ ಶೇಖ್, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೀವನವನ್ನು 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ - ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿ
'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ
ವಿಶಾಲ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಅವಿನಾಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಫರೀದಾ ಜಲಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ 'ಅಫ್ಶಾನ್' ಪಾತ್ರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.