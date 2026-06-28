Samantha ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವು ಸಮಂತಾಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವು ಸಮಂತಾಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತು
iDream ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಸ್ಸಡಿಯಾ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆವು," ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ, 'ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅದಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು," ಎಂದು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಮಾತು
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ನಂತರ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.