ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಸುಮಾರು ₹474 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 4,410 ವಜ್ರಗಳು, 75.54 ಕ್ಯಾರಟ್ ಹಳದಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ! ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹474 ಕೋಟಿ! ಸಾವಿರಾರು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಭರಣದಂತಹ ಉಡುಪು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದುಬಾರಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಲು ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
4,410 ವಜ್ರಗಳ ವೈಭವ; 1,000 ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ!
ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಧರಿಸಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಜಾಕಬ್ ಅರಬೊ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,410 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 75.54 ಕ್ಯಾರಟ್ ತೂಕದ ಅಪರೂಪದ ಹಳದಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 1.8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಜ್ರಗಳ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫೆದರ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ತಿಮೋತಿ ಶಾಲಮೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ ಜೆನ್ನರ್ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ!
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಎಂದರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಆಭರಣದಂತಹ ಉಡುಪು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಇದೆ, ಟೀಕೆಯೂ ಇದೆ!
₹474 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಂಡಲ್ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಕೈಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೈಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
₹474 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಪು; ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ!
ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವಜ್ರಗಳು, ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ರಾ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಜ್ರಗಳ ಹೊಳಪಿನ ನಡುವೆ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.